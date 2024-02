Führung durch die Ausstellung „The Senses of Plants"

Die Ausstellung in der Villa Merkel, Galerie der Stadt Esslingen am Neckar zeigt recherche-basierte, nicht-anthropozentrische Perspektiven auf die Sinne, Vermögen und Intelligenz von Pflanzen. Unter der künstlerischen Leitung von Julia Katharina Thiemann, Bahnwärterstipendiatin für Bildende Kunst 2023, versammeln sich Sichtweisen internationaler junger Künstler:innen. In den vielfältigen künstlerischen Arbeiten werden alternative Weisen der Gefährt:innenschaft mit Pflanzen und Bäumen ästhetisch in den Raum gestellt, die ökologische, philosophische und nicht zuletzt gesellschaftliche und politische Fragestellungen transportieren.

Jeden Donnerstag um 18:30 Uhr und jeden Sonntag um 15 Uhr, wird eine kostenlose Führung durch die Ausstellung angeboten. Sie bietet die Chance Fragen zu stellen und mit den Kunstvermittler:innen ins Gespräch zu kommen.

Die Teilnahme an der Führung ist im Eintrittspreis mit inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Zur Ausstellung:

Laufzeit: 3. März – 2. Juni 2024

Künstler:innen: Anais-karenin, Marisa Benjamim, Suzette Bousema, Anca Bucur, María Castellanos & Alberto Valverde, Patricia Domínguez, Nicole L’Huillier, Špela Petrič, Elsa Salonen, Miriam Simun, Saša Spačal, Anton Vidokle, Zheng Bo

Künstlerische Leitung: Julia Katharina Thiemann

The Senses of Plants