Führung durch die Ausstellung "a Tulip is a Tulip is a Tulip ..."

Frauen sticken in Afghanistan – ein transkulturelles Kunstprojekt

Sonderausstellung im Wintergarten

Die Stickereien werden in Laghmani, einer Dorfansammlung von Kleinbauern (Provinz Parwan ca. 60 km nördlich von Kabul / Afghanistan) in traditioneller Technik angefertigt. Etwa 200 Frauen sticken von Hand 8 x 8 cm große Quadrate, deren Muster sie selbst entwerfen. Die Stickerinnen sorgen mit ihrem Lohn für ihre Familien in einer Region, in der 8 von 10 Männern ohne Arbeit sind.

Die Stickquadrate kommen nach Deutschland und laden dazu ein, sie in eigene Textilobjekte zu integrieren. Die so entstehenden Gemeinschaftsobjekte spiegeln das künstlerische Zusammenwirken zweier Kulturen wider.

Eine Kooperation mit der Deutsch-Afghanischen Initiative e.V. Freiburg

Weitere Informationen bei www.guldusi.com