Führung durch die Landesausstellung Kunsthandwerk 2022

Seit 1992 arbeitet Alkie Osterland in eigener Werkstatt mit Glas.

Über ihre gestalterische Intention sagt sie: „Meine Arbeiten sind voll lichter Farbigkeit und abstrahierter Gegenständlichkeit. Die spezifischen Eigenschaften meines Materials – die Transparenz und Zerbrechlichkeit, sind Teil der Aussage.“ Alkie Osterland ist in mehreren deutschen und europäischen Galerien vertreten und stellt regelmäßig in öffentlichen und privaten Galerien und Museen aus. Arbeiten stehen im öffentlichen Raum und gestalten als „Kunst am Bau“ Fassaden. In der Landesausstellung Kunsthandwerk 2022 ist Alkie Osterland mit einer Wandarbeit vertreten.

Die Ausstellung zeigt die mit einem Staatspreis prämierten Werke und viele weitere ausgezeichnete und ausgewählte Stücke aus baden-württembergischen Ateliers und Werkstätten. Das Spektrum umfasst Schmuck und Gerät ebenso wie Keramik, Glas und Textil, Marionetten und Flechtwerk, Arbeiten aus Leder und Papier, Holz, Metall und Stein.

Die Arbeiten stellen die dynamische Schaffenskraft, Kreativität und handwerkliche Exzellenz des baden-württembergischen Kunsthandwerks unter Beweis. Eine unabhängige Fachjury wählte unter den zum Wettbewerb um die Staatspreise eingereichten Arbeiten 90 Objekte von 56 Künstlerinnen und Künstlern aus. Eine künstlerisch anspruchsvolle Formgebung, handwerkliche Präzision und Funktionalität aber auch eine innovative Gestaltung oder ein experimenteller Umgang mit dem Material begründen den Wettbewerbserfolg.