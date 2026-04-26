Führung durch die Sonderausstellung: Korbführung - Römer trifft Germane

Wie sah das Leben von den Römern in Öhringen aus? Und was war eigentlich mit ihren Nachbarn den Germanen? Mit einem Korb voller spannender Objekte zum Anfassen lernen die Kinder das Zusammenleben von Römern und Germanen am Limes kennen.

Eine museumspädagogische Führung für Kindergarten- und Grundschulkinder zu verschiedenen Exponaten unserer Sonderausstellung und dem Ausstellungsbereichen Römer und Limes.

Führung mit Elisabeth Schmid.

Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Spenden sind immer willkommen.