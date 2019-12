Führung zur Marktzeit durch die Ausstellung On the Quiet.

An je einem Samstag im Januar und im Februar bietet die Galerie Stadt Sindelfingen nach einem Begrüßungssekt eine Führung durch die aktuelle Ausstellung On the Quiet an. Begrüßungssekt ab 10:45 Uhr. Die Führung beginnt um 11:00 Uhr, Dauer ca. 45 min.