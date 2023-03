Führung im Baden-Württembergischen Landtag

Die Aufgaben des Landtages und die Aktionsräume werden in einer 1-stündigen Führung gezeigt und die Teilnehmenden machen sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort. Wir dürfen uns auch mal auf die Stühle unserer Minister:innen setzen! Möglicherweise können wir die Wahl des Ministerpräsidenten in einem Spiel nachspielen. Treffpunkt: 9.30 Uhr, Pavillon am Schloßplatz vor dem Königsbau.