Führung: Jüdisches Leben vom Mittelalter bis heute

Jüdisches Leben vom Mittelalter bis heute.
Führung im Rahmen des Themenjahres "Mittendrin - Jüdisches Leben im Südwesten“ mit Edith Amthor
Info
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall Keckenhof 6, 74523 Schwäbisch Hall
Jüdisches Leben vom Mittelalter bis heute.
Führung im Rahmen des Themenjahres "Mittendrin - Jüdisches Leben im Südwesten“ mit Edith Amthor
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