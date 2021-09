Führung: Kostbare heimelige Momente

Bad Wimpfen mit allen Sinnen als Cittaslow-Stadt erleben - Schauen, verweilen, in den Moment eintauchen und Kleinode entdecken. Bad Wimpfen steht für Ursprünglichkeit und Entschleunigung. Mit ihrer nachhaltigen Stadtentwicklung ist die Stadt Cittàslow und Fairtrade-Town zertifiziert. Erleben Sie eine ganz besondere, neue Form einer Stadtführung. Zur „Città-Slow-Aktionswoche“ vom 03.-10. Oktober 2021 findet eine öffentliche Stadtführung „Kostbare Heimelige Momente“ am Sonntag, den 3. Oktober statt. Start ist um 11:00 Uhr am Birkensee. Die Führung dauert gemütliche 120 Minuten. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Preis von 9 Euro inklusive. Eine Anmeldung vorab ist unter dem Veranstaltungskalender der Homepage www.badwimpfen.de oder unter eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen möglich. Es gilt das allgemeine und tagesaktuelle Hygienekonzept. Information: Kultur- & Tourist-Information Bad Wimpfen Tel. 07063/97200