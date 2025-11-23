Führung mit der Zeitreisenden Elise

Nein, die Magd Elise braucht keine Zeitmaschine, es genügt ein geheimnisvoller Ort vor den Toren Mergentheims.

Dort kam Sie 1537 im magischen Steinkreis an und erlebte über Jahrhunderte hinweg spannende Geschichten bei ihren auserwählten "Herrschaften" hier in Mergentheim...und wenn es gefährlich wurde, reiste sie einfach in eine andere Zeit.

Im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten (07. November 2025 bis 28. März 2026) entführt Sie Elise auf eine ganz besondere Zeitreise durch die historische Altstadt. Tauchen Sie ein in vergangene Jahrhunderte, erleben Sie geheimnisvolle Geschichten und wandeln Sie Schritt für Schritt mit ihr durch die Gassen der Stadt – stets an der Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Start und Treffpunkt ist vor dem Alten Rathaus, auf der Seite zum Marktplatz.

Kinder bis 14 Jahren sind frei!

Information und Anmeldung

In der Tourist-Information am Marktplatz 1

Telefon: 07931 57 4815 oder unter tourismus@bad-mergentheim.de