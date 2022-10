Führung mit Dr. Jörg Alexander Mann Ditzingen - Stadt der Bistumsgrenzen

Ditzingen ist seit der Alemannenzeit durchgehend besiedelt und besitzt gleich zwei mittelalterliche Kirchen. Die durchfließende Glems bildete die Grenze der Bistümer Speyer und Konstanz. Den Reichtum des Bauerndorfes im 18. Jahrhundert verkörpern das kuriose Dreigiebelhaus, Altes Rathaus und Altes Schulhaus. Ebenfalls in dieser Zeit entstand das Wasserschloss Ditzingen durch die Herren von Münchingen. An die bedeutenden Ziegelwerke Ditzingen erinnert die Villa Schaible. Eine Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule ist erforderlich: Telefonisch unter 07141 144-2666, per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter www.schiller-vhs.de.