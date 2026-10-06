Führung mit Nora Tietz "Ich sehe was, was du nicht fühlst"

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Am Samstag gibt Nora Tietz eine Führung durch ihre Ausstellung zum Thema "Ich sehe was, was du nicht fühlst".

Die gezeigten Arbeiten von Nora Tietz bewegen sich zwischen Sichtbarkeit und Empfindung und untersuchen die Spannungsfelder von Wahrnehmung, Intuition und emotionaler Distanz.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien entstehen Arbeiten, die weniger erzählen als andeuten- und dabei Raum für eigene Empfindungen lassen. 

Die Ausstellung lädt dazu ein, das Verhältnis von Sehen und Fühlen neu zu betrachten. 

Die Ausstelung ist im Haus der Bildung, 2. Stock, ohne Anmeldung.

Info

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Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Kunst & Ausstellungen

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