Führung mit Phillippa Köttner-Robertson "Durchgänge und Übergänge"

Phillippa Köttner-Robertson's künstlersicher Ansatz ist tief in der genauen Beobachtung vezwurzelt, insbesondere im Medium der Zeichnung.

Gleichzeitig sind ihre Linien und Flächen von einer starken Gestik sowie von der haptischen Beschaffenheit unterschiedlichster Materialien gesprägt.

Für ihre neueren Arbeiten verwendet sie häufig großformatige Papierbögen, die sie mit viel Wasser und Tinte bearbeitet.

Die Kombination aus kraftvollen Farben, Beweglichkeit und Dynamisierung durch Überzeichnung prägt diese Werke wesentlich.

Themen wie Anderssein, Pubertät, Fremdsein und andere Übergangsphasen des Lebens, die von Unsicherheiten und inneren Auseinandersetzungen begleitet werde, berührt Phillippa und inspiriert sie zu studieren und festzuhalten. Die in der Ausstellung gezeigten Porträts zeigen Menschen, die sie bewusst ausgesucht hat und deren Lebensweg sie besonders berührt hat.

Ihr Blick richtet sich dabei häufig auf Menschen, die eher im unspektakulären Räumen der Gesellschaft leben und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, Identität und Selbstbehauptung zu bewahren.

Die Ausstellung befindet sich im Haus der Bildung, 1. Stock, ohne Anmeldung.