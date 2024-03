Führung zum Tag des Baumes

Bad Mergentheim. Jedes Jahr wird von der „BAUM DES JAHRES – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ dieser Baum bestimmt; in 2024 ist es die Mehlbeere (Sorbus aria).

Die Echte oder auch Gewöhnliche Mehlbeere – so ihr offizieller Name – gehört nicht gerade zu den mächtigsten Baumarten.12, selten auch mal 15 Meter schafft sie aber durchaus – im milden englischen Klima sollen sogar über 20 Meter möglich sein. Aber immerhin: Sie kann ein Alter von 150 – 200 Jahren erreichen. Es ist zu erwarten, dass die Mehlbeere auch mit den zunehmenden Trockenperioden gut zurechtkommen wird. Daher wird sie zukünftig eine bedeutende Rolle in der Begrünung von Städten spielen.

Wichtig sind ihr vor allem sonnige Standorte und wenig Konkurrenz. Sie kommt zwar auch in Kiefern-, Eichen- oder Buchenwäldern vor, aber doch eher nur dort, wo diese Wälder aufgrund schwieriger Boden- und Klimaverhältnisse lichte Bereiche haben. Ansonsten ist die Mehlbeere an Waldrändern, in Heidegebieten, auf Mager- und Trockenrasen anzutreffen. Die Mehlbeere gehört zur Familie der Rosengewächse. Sie wächst eher langsam und wurzelt tief auf flachgründigen Lehm- und Steinböden, sogar noch im Fels. Ab Mai beginnt die Mehlbeere zu blühen mit weißen, cremefarbigen Blüten in doldenartigen Blütenständen. Es reifen kugelige, rund 1 cm große Früchte heran, die orange-scharlachrot gefärbt und um den Kelch filzig behaart sind. Das Fruchtfleisch ist mehlig, woher auch der Name Mehlbeere kommt.

Heute wird die Pflanzung von Mehlbeeren vor allem bei der Anlage von Lawinenschutzwäldern in den alpinen Bergregionen gefördert. Auch für die seit einigen Jahren zunehmenden Wildobstpflanzungen zur Förderung des Naturschutzes wird die Mehlbeere ausdrücklich empfohlen.

Der Bad Mergentheimer Kur- und Schlosspark ist bekannt für seinen umfangreichen Baumbestand. Hier lassen sich manche seltenen und kostbaren Arten entdecken.

Auch Arten, die bereits in Vergessenheit geraten waren, wie beispielsweise die Mispel, sind im Kur- und Schlosspark zu finden. Die Platanenallee im äußeren Schlosshof stammt bereits aus der Epoche um 1780.

„Wir bieten eine Führung an, bei der die Teilnehmer sowohl etwas über den diesjährigen Baum des Jahres, als auch über weitere Bäume, Sträucher und exotische Gewächse im Kur- und Schlosspark erfahren werden“, so Roger Herrmann, Fachagrarwirt für Baumpflege bei der Kurverwaltung.

Die Kurverwaltung hat in Kooperation mit den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg einen „Baumführer Kur- und Schlosspark“ aufgelegt. Hierin finden Interessierte eine Vielzahl von einheimischen und exotischen Bäumen. Die Bäume sind mit Schildern versehen und im Faltblatt aufgeführt. Dieses ist kostenlos beim GästeService im Kurpark erhältlich und begleitet die Besucher beim Erkunden der Parkanlagen. Auch die Mehlbeere ist hier zu finden.

Am Tag des Baumes, Donnerstag, 25. April, bietet die Kurverwaltung Bad Mergentheim um 15:00 Uhr allen Kur- und Gästekarteninhabern eine Baumführung an. Die Interessierten treffen sich an der Fontäne am Haus des Gastes, wo sie von einem Landschaftsgärtner der Kurverwaltung in Empfang genommen und während des anschließenden Rundganges viel Wissenswertes über Bäume erfahren werden. Anmeldung erbeten unter Tel. 07931 / 965-0. Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen.