Führung zum Tag des offenen Denkmals

Was ist ein Denkmal wert – und was macht es unersetzlich? Ein geführter Rundgang durch die historische Altstadt von Wertheim bietet Einblicke in bedeutende Kulturdenkmäler und deren Geschichte.

Dr. Jörg Paczkowski, Ortskurator der Deutschen Stiftung

Denkmalschutz, stellt zentrale Bauwerke vor erläutert deren historische Bedeutung.

Die Führung regt an, über den ideellen und kulturellen Wert historischer Bauwerke nachzudenken.