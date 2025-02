Führung zum Weltfrauentag

Der andere Blick auf die Geschichte Die Arbeitswelt der Frauen in Bietigheim Ein Streifzug durch die Jahrhunderte Waren es nur Kirche Küche Kinder die das Leben der Frauen ausmachten? Was war mit - den Wirtinnen und ihren „Kochfräulein“ die „Heerscharen“ von Angestellten mit einem guten Mittagstisch versorgten. - der Essensausträgerin, die im ausrangierten Kinderwagen den Arbeitern Essen brachte – der Ölfrau Koch, die in die Häuser ging – Christina Sibylla Mayer,1739 verwitwet, 6 Kinder, wie ging es mit ihrer Küferwerkstatt weiter? – der ersten Busfahrerin Tilly – dem Waschmittel VALAN aus Bietigheim, das in der Werbung Frau Gestrig und Frau Heutig vorstellt – den Arbeiterinnen, die weniger verdienen, weil ihre Arbeit nur als „Zubrot“ angesehen wird Luise Kämpf, der 1. Frau im Gemeinderat – Fräulein Nufer, der ersten Kindergärtnerin der „Spinne“, die nicht nur die Kleinkinder betreute, sondern auch eine Theatergruppe initiierte. – den Geschäftsfrauen ,wie Pauline und Berta Ruoff, mit ihren volantbesetzten, weißen Trägerschürzen, wo es die besten Himbeerbonbons gab – dem Modeatelier „Elisabeth Rave“, die die Frauen verschönte und die Männer ärmer machte – Helene Kurz ,die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes die Firma übernahm und immer ein Herz für die Kultur in der Stadt hatte – der Leichensägerin, den Backfrauen, den“ Feuerwehrfrauen“ was gab es noch? Wir werden es bei diesem interessanten Rundgang durch die Arbeitswelt der Frauen in Bietigheim hören.