David Mayonga (Roger Rekless) – Lesung und Vortrag

Der Autor und Rapper David Mayonga aka Roger Rekless ist in Bayern aufgewachsen und spricht bayerischen Dialekt. Er fühlt sich wie ein waschechter Bayer! Trotzdem wurde er aufgrund seiner Hautfarbe schon im Kindergarten zurückgewiesen. Bis heute begleiten ihn rassistische Anfeindungen. In seinem Buch „Ein N* darf nicht neben mir sitzen“ versucht Mayonga zu erklären, warum wir Menschen so viel Angst vor Fremdem und Fremden haben. Warum wir diskriminieren und was wir tun können, um dem weniger Raum zu geben. Er tut dies in an diesem Abend in einer Mischung aus Buch und Beats, Rap und Rassismus, Text und Toleranz.