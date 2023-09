medlz - (das) Läuft bei uns

NACHHOLTERMIN: Bereits gekaufte Karten vom 14.03.20 behalten ihre Gültigkeit.

Ein absolut köstlicher Ohrenschmaus! Sympathisch präsentiert von den vier gefeierten "medlz": Nelly Palmowske, Juliane Köbe, Silvana Mehnert und Sabine Kaufmannn.

Die medlz gelten als eine der besten weiblichen A-cappella-Popbands in Europa, und „(das) LÄUFT BEI UNS“ ist das persönlichste Programm, das die vier Frauen in ihrer knapp 25-jährigen Karriere auf die Bühne gebracht haben. Es ist der Soundtrack ihres Lebens, eine Sammlung von Lieblingsliedern, raffiniert arrangiert für vier Stimmen und mit viel Charme und Können präsentiert. Ob Pop oder Chanson, ob Rock oder Musical: Hier lassen die medlz tief blicken – in ihre Herzen und Biographien, die vielfältig sind: mal laut und wild wie eine Gartenparty mit guten Freunden, mal still und und verträumt wie ein Spaziergang am See. Ein Abend, der das Leben feiert: berührend, vielseitig, unterhaltsam. medlz eben.