Filmriss | Double Feature : Jacky the Wolf & Twin Peaks

Double Feature : Jacky the Wolf & Twin Peaks

Samstag 7.10.2023 20.00 Uhr

Jacky the wolf

Regie: Tuki Jencquel, D, F 2023, 93 Min.

Dokumentation – OmU

Ihr Sohn filmt, macht Rollenspiele, fragt – die Mutter antwortet mit einer atemberaubenden Direktheit. Sie will sterben. Es fehlt ihr nichts, sie ist nicht krank, sie will einfach nicht noch älter werden, ein Pflegefall, dahinvegetieren. Sie will es selbst bestimmen, nächsten Januar also. Dann verschiebt sie den Termin. Ein Enkelkind kommt zur Welt, noch einmal Frühling erleben, Zeit verbringen. Langsam kommt sie hervor, ihre Geschichte: in China geboren, in Indochina aufgewachsen, traumatisiert. Intelligent sein und doch nicht studieren dürfen, Ehefrau gewesen zu sein, finanziell abhängig, eine Depression, dem Leben entfremdet. Das Ende bestimmen können als letzte Geste der Emanzipation. Nicht der Tod ist das Übel, sondern das Sterben.

Einführung und anschließendes Publikumsgespräch mit Rolf Brüggemann und möglicherweise mit dem Filmemacher, der gleichzeitig auch der Sohn der Frau ist, die hier den begleiteten Suizid für sich wählt (zur Drucklegung noch offen).

Samstag 7.10.2023 22.00 Uhr

Twin Peaks – der Film

Regie: David Lynch, F, USA 1992, 135 Min.

In Twin Peaks ahnt noch niemand etwas von den grausigen Ereignissen rund um den Mord an Laura Palmer, die wenig später über das verschlafene Örtchen hereinbrechen werden. Währenddessen wird in der Kleinstadt Deer Meadow die Leiche einer jungen Prostituierten gefunden. Die beiden mit dem Fall betrauten FBI-Agenten sind ratlos ob des seltsamen Verhaltens der Einwohner. Kurz vor dem Tod der jungen Frau besteht die Welt für sie nur noch aus dunklen Exzessen voller Drogen, Sex und Gewalt. Sie gerät in einen Strudel des Bösen, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Einführung und anschließendes Publikumsgespräch