Es ist endlich wieder soweit am 8. Oktober heißt es wieder Blasmusik aus Göppingen in der Stadthalle. Das Städtischen Blasorchester, die Musikkapelle Hohenstaufen, der Musikverein Faurndau und die Musikvereinigung Göppingen-Holzheim musizieren an diesem Abend gemeinsam. Von modern bis hin zur traditionellen Blasmusik - es ist für jeden etwas dabei.

