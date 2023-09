Die Modernisierung meiner Mutter - Komödie

Nach seinem Überraschungserfolg „Auerhaus“ erzählt Bov Bjerg in seinem Bestseller „Die Modernisierung meiner Mutter“ (2016) mit schrägem Humor und entspannter Lakonie vom Leben eines mäßig erfolgreichen Schriftstellers, der sich staunend seinen Weg durch den Berliner Großstadtdschungel bahnt und die kleinen Absurditäten des Alltags in literarische Bonbons verwandelt

Bjergs skurrile Anekdoten haben den Schauspieler Götz Schubert und den Musiker und Produzenten Manuel Munzlinger zu einem Theaterstück inspiriert, das die Geschichten neu sortiert und in eine aberwitzige Rahmenhandlung packt. Die vom Autor exklusiv autorisierte Bühnenfassung stellt dem Helden Rolf eine Selbstfindungs-App als Coach zur Seite – Siri, Alexa & Co. lassen grüßen. Im Dialog mit seinem digitalen Gegenüber macht sich Rolf auf die Suche nach seiner Kreativität, seinem künstlerischen Urknall und seinen Wurzeln in der schwäbischen Provinz. Entstanden ist eine abgefahrene Theaterkomödie mit handfestem Realitätsbezug, die zwischen Gags und Augenzwinkern jede Menge Platz für berührende Momente lässt.