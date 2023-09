75 Jahre Weltklasse: Diese Erfolgsgeschichte feiert der Kulturkreis Göppingen mit einer Meisterkonzerte-Saison voller Überraschungen. Gleich am Beginn der Jubiläums-Spielzeit 23/24 steht ein ungewöhnlicher Abend, ein charmantes Format: ein Wunschkonzert.

Nach einer ersten Konzerthälfte mit Eckpfeilern aus der Geschichte des Streichquartetts stellt das wunderbare, weitgereiste und erfolgsverwöhnte Mandelring Quartett sämtliche Titel seiner CD „Pennies from Heaven“ (2020) zur Wahl – erklärte Lieblingsstücke der Vier, die sie regelmäßig als Zugaben spielen. Das Spektrum reicht von Mozart bis Tango, von Filmmusik bis Blues – und das Publikum entscheidet per Wahlzettel, was nach der Pause gespielt wird. Hoch lebe die Demokratie, auch im Konzertsaal!

Joseph Haydn Streichquartett g-Moll op. 74/3 „Reiter“

György Ligeti Streichquartett Nr. 1

„Métamorphoses nocturnes“

Nach Publikums-Wahl Sieben Stücke aus „Pennies from Heaven“