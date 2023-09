Radikal ehrlich, aber stets wohlwollend sind die Texte des Stuttgarter Popsängers und Pianisten Pascal Blenke.

Mit einem Mix aus groovigen Beats und berührender Klaviermusik deckt der 23-Jährige eine große Bandbreite des Deutschpop ab. Seinen Songs hört man die Jazz-Einflüsse seiner bisherigen Lebensstationen an. Nach zahlreichen Konzerten erscheint im Juni 2023 nun sein Debütalbum Gedankenspiele. Mit klugen Texten arbeitet der gebürtige Augsburger die kleinen Zweifel und Ängste heraus, die uns Menschen jeden Tag begleiten. Allein am Klavier oder mit eigener Band, es sind die vielen verschiedenen Konzerte, die ihn und andere begeistern. In Göppingen tritt Pascal Blenke mit seiner Acoustic-Besetzung auf und präsentiert das neue Album in nahbaren, berührenden Unplugged-Versionen.

Besetzung: Valentin Koch (g), Klemens Fregin (perc), Mareike Riegert (voc), Pascal Blenke (p, voc)