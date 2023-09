Jakob Schwerdtfeger - Ein Bild für die Götter

Diese Performance sollte man unbedingt gesehen haben, denn Jakob Schwerdtfeger auf der Bühne ist: Ein Bild für die Götter.

Was hat Hot-Dog-Wettessen mit Kunst zu tun? Und wie viel Rosé muss eine*r trinken, um in Kunstkenner-Kreisen nicht aufzufallen? Die Antworten hat Jakob Schwerdtfeger parat. Er ist Kunsthistoriker und Battle-Rapper, und so ungewöhnlich wie diese Kombination ist auch seine Perspektive auf die Kunst: „Für mich war die Mona Lisa wie Sex am Strand. Hab ich mir geiler vorgestellt.“

Schwerdtfeger hat lange im Frankfurter Städel Museum gearbeitet. Seit 2012 steht er auf den Bühnen und hat sich mit Kunstcomedy ein eigenes Genre geschaffen, bei dem er kunsthistorisches Wissen mit abwegigen Fun Facts verbindet. Humorvoll, selbstironisch und bissig blickt er hinter die Kulissen der Kunstwelt. Für ARD Kultur moderiert er das TV-Format „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Und ein Digitorial über Monet, an dem er mitwirkte, wurde mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.