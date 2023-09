Crescendo #makemusiknotwar – Film über ein israelisch-palästinensisches Orchester

In Südtirol ist ein Gipfel mit Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina angesetzt. Dort soll ein Jugendorchester auftreten, in dem Israelis und Palästinenser gemeinsam musizieren.

In Südtirol ist ein Gipfel mit Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina angesetzt. Dort soll ein Jugendorchester auftreten, in dem Israelis und Palästinenser gemeinsam musizieren. Der deutsche Stardirigent Eduard Sporck macht sich nach einem Vorspiel junger Musiker*innen daran, aus der bunt zusammengewürfelten Truppe ein Team zu formen. Kein leichtes Unterfangen! Hass, Misstrauen und Vorurteile zwischen Palästinensern und Israelis stehen am Beginn dieser Geschichte über die versöhnende Kraft der Musik. Im Anschluss ist ein Filmgespräch geplant.