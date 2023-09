Als der Krimiautor Paul Javal das lukrative Angebot bekommt, Fritz Langs stockendes "Odysseus"-Projekt zu überarbeiten, denkt er nicht lange nach und nimmt die Möglichkeit eines Karriereschubses dankend an.

Mittwoch, 25.10.2023, 20.00 Uhr

Die Verachtung

Regie: Jean-Luc Godard mit Brigitte Bardot, Michel Piccoli, I, F 1963, 105 Min.

Als der Krimiautor Paul Javal das lukrative Angebot bekommt, Fritz Langs (gespielt von sich selbst) stockendes "Odysseus"-Projekt zu überarbeiten, denkt er nicht lange nach und nimmt die Möglichkeit eines Karriereschubses dankend an. Die Homer-Adaption weist dramaturgische Schwächen auf, die der Produzent ausgebessert sehen will. Allerdings bahnen sich erste Spannungen an, als der selbstgefällige Produzent Javals bildschöne Ehefrau Camille kennenlernt. Camille, zunächst sichtlich unangenehm berührt von Prokoschs Avancen, will den Gönner ihres Mannes allerdings auch nicht in seinem Stolz verletzen oder beleidigen. So entwickelt sich zunehmend ein zerstörerisches Spiel aus Liebe und der Macht der Eifersucht.

„Das Kino schafft für unseren Blick eine Welt, die auf unser Begehren zugeschnitten ist. Die Verachtung’ ist die Geschichte dieser Welt. Tatsächlich gelingt es Godard, das Begehren des Zuschauers zu erfüllen. Die Verachtung ist ein Spiegel für Liebe und Kino. Die Verachtung“ ist 103 Minuten Genuss.“ filmstarts