Textival® | Audiovisuelle Lesung

Zwei Comic-Künstlerinnen stellen sich vor: Helena Baumeister mit ihrem Debüt „oh cupid“ über die Suche nach Liebe in Zeiten von Apps und Algorithmen. Christiane Haas mit ihrem Buch „Im ewigen Kreis“, in dem sie die Absurditäten des Alltags in knackige, witzige Strips verwandelt.