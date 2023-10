Mittwoch 29.11.2023. 20.00 Uhr

LUCHADORAS

Regie: Paola Calvo, Patrick Jasim, D/MEX 2021, 92 min., OmU

++Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen++

Ciudad Juárez in Mexiko gilt als Stadt der Frauenmorde. In diesem Dokumentarfilm werden Frauen gezeigt, die in Ciudad Juárez als Wrestlerinnen in den Ring steigen und damit ein großen Risiko eingehen, nicht allein wegen der sportlich bedingten Verletzungen, sondern wegen der von Machismo geprägten Gesellschaft. LUCHADORAS ist ein intimes Portrait über mutige Frauen, die in ihrem vom Machismo geprägten Alltag um die Deutungshoheit über das Frauenbild in Mexiko kämpfen. Lady Candy, Mini Sirenita und Baby Star sind in ihrem Alltag und im Ring der traditionellen mexikanischen Lucha Libre Wrestlerinnen als Teil einer weltweiten Empowerment Bewegung aktiv. Sie zeigen, dass jede, die sich gegen ihre Angst und die Angstmacher stellt, Heldin ihrer eigenen Geschichte werden kann.