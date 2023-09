Hinter den Kulissen – Führung durch die Kunsthalle

Bei diesem besonderen Besuch in der Kunsthalle besichtigen wir die aktuellen Ausstellungen des Museums. Wir werfen aber auch einen Blick hinter die Kulissen: in die Büros, in den sogenannten Salone, das Kunstdepot und das Atelier.

Bei diesem besonderen Besuch in der Kunsthalle besichtigen wir die aktuellen Ausstellungen des Museums. Wir werfen aber auch einen Blick hinter die Kulissen: in die Büros, in den sogenannten Salone, das Kunstdepot und das Atelier. An jedem Standort gibt es eine kleine Einführung durch die Person, die dort arbeitet. Veronika Adam informiert zudem über Möglichkeiten der Kunstvermittlung und besondere Formate im Museum. Im Café der Kunsthalle können wir den Besuch bei Kaffee und Gesprächen ausklingen lassen.