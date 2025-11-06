Führungen hinter die Kulissen

Backstage im Alten Schauspielhaus

Das zweitälteste Theatergebäude Stuttgarts öffnet ab sofort zu bestimmten Terminen seine Türen und lässt Sie hinter die Kulissen schauen. Sie bekommen einen Einblick in die Produktionsabläufe und Hintergründe der Theaterarbeit. Wir führen Sie in die Garderoben, die Maske, den Fundus und natürlich über die Bühne – so können Sie die „Bretter, die die Welt bedeuten“ einmal ganz aus der Nähe sehen.

Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte buchen Sie darum vorab telefonisch im Service-Center oder online Ihr Ticket!