Führungen und Gespräch

Der jüdische Friedhof Öhringen war nur von 1911 bis 1939 in Gebrauch. Immer noch liegt er außerhalb der Stadt und immer noch wird er von der Stadt Öhringen gepflegt und bleibt nach jüdischem Brauch als besonderer Gedenkort erhalten.

Warum liegt der jüdische Friedhof so außerhalb? Wer liegt dort eigentlich begraben? Und warum gibt es den Friedhof heute noch, obwohl dort schon sehr lange niemand mehr beerdigt wurde?

Solche und andere Fragen sollen am 14.11.2021 zwischen 11 und 15.30 Uhr beantwortet werden. In dieser Zeit ist der Friedhof offen. Stündlich bieten wir eine kurze Führung an. Dazwischen gibt es die Möglichkeit zum Gespräch und/oder zum eigenen Erkunden dieses Ortes.

Der jüdische Friedhof liegt an der Landstraße 1036/Burgenstraße nach Bitzfeld gegenüber der Stadtbahnhaltestelle Öhringen-West, dort gibt es auch Parkmöglichkeiten.

Führungen: Cornelia Schmidt, Karina Müller-Aichelin

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der an diesem Tag geltenden Pandemie-Bestimmungen und Vorschriften statt.