Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier

Lust auf einen Filmnachmittag im Museum? Gemeinsam mit den fünf Freunden könnt ihr Abenteuer erleben und dem Geheimnis des Saurierskeletts auf die Spur kommen.
Info
Stadtmuseum Schorndorf Kirchplatz 7-9, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie
