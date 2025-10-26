Fünf Gauner und ein ungewöhnlicher Kühlschrank

Städt. Kulturquartier "Würfel" Kirchplatz 16, 74889 Sinsheim

Der Meisterdieb Arsenius Bleichenbinder wohnt in einer Art Gauner-WG. Die fünf bilden ein perfektes, aber nicht immer ganz harmonisches Team.

Obwohl der Haussegen in der Gauner-WG schon seit Längerem schiefhängt, plant er den größten Coup in seiner Karriere: Aus einem Kunstmuseum soll ein berühmtes Gemälde gestohlen werden, doch dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte….

Krimikomödie in vier Akten von Jochen Matthies

Theater & Bühne
