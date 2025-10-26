Fünf Gauner und ein ungewöhnlicher Kühlschrank

Der Meisterdieb Arsenius Bleichenbinder wohnt in einer Art Gauner-WG. Die fünf bilden ein perfektes, aber nicht immer ganz harmonisches Team.
Obwohl der Haussegen in der Gauner-WG schon seit Längerem schiefhängt, plant er den größten Coup in seiner Karriere: Aus einem Kunstmuseum soll ein berühmtes Gemälde gestohlen werden, doch dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte….
Krimikomödie in vier Akten von Jochen Matthies
Info
Städt. Kulturquartier "Würfel" Kirchplatz 16, 74889 Sinsheim
Theater & Bühne