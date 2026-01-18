Fünf Gauner und ein ungewöhnlicher Kühlschrank

Krimikomödie in vier Akten von Jochen Matthies .

Der Meisterdieb Arsenius Bleichenbinder wohnt mit seiner Gang in einer Art Gauner-WG zusammen. Die Fünf bilden ein perfektes, aber nicht immer ganz harmonisches Team. Dem legendären Dieb und Kunstkenner steht als rechte Hand sein Weggefährte Helmut zur Seite, der es immer noch faustdick hinter den Ohren hat. Für die kunstwissenschaftliche Expertise ist Sybille Rangnickel-Schuh, eine abtrünnige Kunstagentin zuständig. Die begnadete Tüftlerin Corrie Davina ist die IT-Expertin der Gruppe. Komplettiert wird das Team durch den Neuling Anna, die ihr Medizinstudium erfolgreich abgebrochen hat und sich nun als Kunstdiebin versucht, von den anderen aber nicht immer für vollgenommen wird. Und dann ist da noch ein sechster Mitbewohner: der Kühlschrank, der nach hochtechnischem Tuning durch Corrie unbeabsichtigter Weise eigene Intelligenz entwickelt hat und sich nun ständig über verschimmeltes Essen in seinem Inneren ärgern muss. Obwohl der Haussegen in der Gauner-WG schon seit Längerem schiefhängt, plant Bleichenbinder den größten Coup in seiner Karriere: Aus einem Kunstmuseum soll das Gemälde „Die Apfelernte“ des berühmten Malers Samuel van Dresselhuys gestohlen werden, doch dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte.