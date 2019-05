Fünf Kunstprojekte

Die Städtischen Museen zeigen im Frühjahr/Sommer 2019 fünf temporäre Kunstprojekte in der Heilbronner Innenstadt. An der Neckarpromenade (nördl. Inselspitze), am Bollwerksturm, im Innenhof des Rathauses und vor der katholischen Kirche St. Peter u. Paul sind ab dem 5. Mai Installationen diverser Künstler zu sehen, darunter Peter Riek und Vanessa Henn.

Eröffnung am 05.05.19 Marktplatz 7, Heilbronn www.museen.heilbronn.de