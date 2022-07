Fünf vor High Noon

Der Wilde Westen. Ein hartes Land für harte Leute. Ruhe gibt es wenig, Abenteuer reichlich und jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Wer in diesem brutalen, aber wunderschönen Land ein Haus und ein Leben aufbauen will, muss mutig und furchtlos sein. Hart wie eine Gußeisenpfanne, widerständig wie Präriegras und stark wie Cowboy-Kaffee. Für alle anderen ist es die falsche Zeit, der falsche Ort.

Wo eben noch freies Feld war, entsteht ein munteres Westernstädtchen. Tauchen Sie ein in die Idylle und die Gefahren um ehrbare Siedler und gewitzte Saloon-Damen, mürrische Cowboys, kaltblütige Gangster und einen unbestechlichen Sheriff – sie alle bevölkern die Stadt auf der Suche nach ihrem Platz in dieser neuen Welt. Endet der Abend im Saloon mit Whiskey, Pokerspiel, Gesang und Tanz in einer wilden Keilerei? Kann das Gute siegen oder ist jeder Dollar eine offene, blutige Forderung auf der Rechnung des Todes? Kann die Abendsonne den tödlichen Schatten einer Gruppe skrupelloser Halunken vertreiben? Kann sich die Liebe durchsetzen oder wird sie von der Eifersucht zerfressen? Gibt es vom Wilden Westen etwas Neues?

Gnadenlose Action! Scharf geschossene Dialoge und schweißtreibende Songs! Das Sommertheater des LTT wird wie eine Stange Dynamit. Explosiv.