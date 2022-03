Für das Leben! Du als ein Teil der großen Transformation der Menschheit

Workshop mit Angelina Haug, Lebenswegbegleiterin, Praxis für sinnzentrierte Psychologie, Referentin für Diversität und Kulturwandel

Wo mensch auch hinschaut, überall gibt es eine große Not in der Welt, in unserer Stadt und in unserem eigenen Leben. Es scheint so, als ob das Leben zu uns als Menschheit sagen würde „Der Weg, wie Ihr als Weltgemeinschaft Leben gestaltet, ist eine Sackgasse" und es fordert uns auf zu einer Veränderung. Wir brauchen einen Wandel in unserer Art zu leben, zu lieben, zu arbeiten und zu wirtschaften. Wir brauchen einen Wandel unseres Bewusstseins – eine kollektive und ganzheitliche Weiterentwicklung unseres Menschseins! Wie wäre es, wenn wir achtsam, liebevoll und in Verbundenheit miteinander leben würden? Wie wäre es in einer Gesellschaft zu leben, die sich von einem Gegeneinander zu einem Miteinander entwickelt? Wie wäre es, wenn wir mitfühlend wären für Menschen, Tiere, die Natur und dem Lebewesen Erde? Wie wäre es, wenn wir das Wunder des Lebens würdigten, statt es wie bisher zu zerstören? In diesem Workshop gehen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise zu unseren mitfühlenden, liebevollen Herzen!