Für die Mode von Morgen (online)

Future Fashion ist die Bewegung für nachhaltige Mode und bewusstes Konsumverhalten in Baden-Württemberg.

Ziel ist es, für die sozialen und ökologischen Ungerechtigkeiten entlang der textilen Wertschöpfungskette zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wie die Zukunft der Mode aussehen kann.

Der Vortrag zeigt auf, welche Handlungsoptionen es für einen nachhaltigen, zukunftsfähigen Umgang mit Textilien gibt, was wir alle für mehr Gerechtigkeit in der textilen Wertschöpfungskette tun können und was sich aber auch von Seiten der Politik und der Unternehmen ändern muss, damit die Mode von Morgen nachhaltig für alle Beteiligten ist. Es wird auch Zeit für Fragen und Diskussion geben.

Anmeldungen unter nordheim@vhs-unterland.de