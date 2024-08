Eine Schnitzeljagd führt uns an vielen Stationen vorbei, bei denen die Feuerwehr hautnah erlebt werden kann. Die Stationen der Schnitzeljagd erfordern etwas Geschick sowie Kondition – all das was „richtige Feuerwehrleute“ mitbringen müssen. Nach dem Mittagessen darf die Fahrt mit dem Feuerwehrauto zum Ausklag des Tages nicht fehlen.

Wann: 10.00 - 14.30 Uhr

Wo: Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile: 9.45 Uhr

Feuerwehrgerätehaus Bad Überkingen: 10.00 Uhr

Alter: 7 - 16 Jahre