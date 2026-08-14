Für einen Tag Feuerwehrmann/-frau sein

An diesem Tag bekommst du spannende Einblicke in die Feuerwehr. Gemeinsam erkunden wir unsere Fahrzeuge und lernen spielerisch die Aufgaben der Feuerwehr kennen. Außerdem lernen wir, wie man sich im Notfall verhält. Nach dem Mittagessen darf die Fahrt mit dem Feuerwehrauto zum Ausklang des Tages nicht fehlen.

Wo:

Feuerwehrgerätehäuser der Ortsteile: 9:45 Uhr

Feuerwehrgerätehaus Bad Überkingen: 10:00 Uhr

Alter: 7 - 16 Jahre