Für Familien - Theater Hammerschmiede: Die Sterntaler

„…geb gern das Letzte, was ich hab. / Es friert mich nicht, weil ich es gab. / Ich trag die Wärme tief in mir, / die schützt mich, dass ich nicht erfrier…“ Die Sterntaler: das Märchen von dem Mädchen, das alles gab und doch so reich war, eingebettet in eine alltäglichen Situation, szenisch dargestellt und von Musik begleitet. Kindertheater ab 4 Jahre. Textbearbeitung und Lieder: Angela von Gündell / Schauspiel: Sabine Niethammer / Musik auf dem Cello: Angela von Gündell