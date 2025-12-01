Für Hildegard Knef zum 100. Geburtstag

Das muss gefeiert werden: Hildegard Knef, die große Chansonnière, Schauspielerin und Bestsellerautorin, wäre am 28. Dezember hundert geworden!

Eleonore Hochmuth lässt die Diva hochleben mit tiefgründigen Texten, mitreißenden Melodien und sprühendem Charme.Und nach der Bühnenshow feiern wir mit Ihnen weiter. Hildegard Knef stellte stets höchste Ansprüche an sich und ihre Zunft: „Der Chansonsänger muss bereit sein, dem Publikum seine Seele zu Füßen zu legen.“

Genau das tut auch Eleonore Hochmuth mit ihrem tief berührenden Kontraalt, der alljährlich auf den großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig erklingt. Das Schwäbische Tagblatt schwärmte: „Hochmuth sang ,Für dich soll’s rote Rosen regnen‘ besser als die Knef.“ Davon sollten Sie sich aus gegebenem Anlass selbst überzeugen.