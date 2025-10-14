Für immer hier

Abendfilm

bis

Kommunales Kino für Kinder und Erwachsene Stiftstraße 32, 71384 Weinstadt

Rio de Janeiro, 1971: Der ehemalige linke Kongressabgeordnete Rubens Pavia wird von Schergen der Militärdiktatur verschleppt. 

 Seine Familie hört nie mehr etwas von ihm. Seine Frau Eunice versucht herauszufinden, was mit ihm geschah und engagiert sich als Anwältin für die Rechte der Opfer der Militärdiktatur (1964-1985). Walter Salles erzählt die wahre Geschichte der Familie Pavia, bei der er als Kind ein- und ausging, auf berührende Weise. Sein zutiefst humanistischer Film ist eine Liebeserklärung ans demokratische Brasilien, der sich vor jenen verneigt, die gegen Unrecht kämpften.

Info

Kommunales Kino für Kinder und Erwachsene Stiftstraße 32, 71384 Weinstadt
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Für immer hier - 2025-10-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Für immer hier - 2025-10-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Für immer hier - 2025-10-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Für immer hier - 2025-10-14 20:00:00 ical

Tags