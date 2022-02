Herrenberg Stadtmarketing Frühschoppen

Der Herrenberg Stadtmarketing e.V. lädt regelmäßig jeden 30-igsten des Monats (außer an Sonn-, Feiertagen etc.) in der Stuttgarterstr. 15 / 1 bei frischem Kaffee, Tee und Brezeln zum Frühschoppen ein. Herzlich willkommen sind alle Gewerbetreibende, Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker, Vertreter der freien Berufe, interessierte Bürger, Angestellte der Stadt, Mitglieder des Gemeinderats, des Vereins und auch Nicht-Mitglieder – kurz alle, denen das Thema “Altstadt” beruflich oder persönlich wichtig ist.

Der Frühschoppen soll in lockerer Atmosphäre einen regelmäßigen Dialog und Austausch über innenstadtrelevante Entwicklungen, Ideen und anstehende Projekte des Stadtmarketings ermöglichen.

Auch Informationen und Ideen von Außen sollen beim Frühschoppen nicht zu kurz kommen. Zu manchen Terminen werden externe Gäste eingeladen – Ankündigungen erfolgen jeweils im Amtsblatt und auf unserer Internetseite.