FÜRSTENFASS - Weinkellerei Hohenlohe eG

5er-Weinprobe mit Vesperteller und Kellerführung bei der Weinkellerei Hohenlohe eG in Bretzfeld-Adolzfurt.

Blicken Sie hinter die Kulissen. Erhalten Sie Einblicke in die Kellerräumlichkeiten, die Abfüllung, das Lager und die FÜRSTENFASS-Schatzkammer. Bei der anschließenden 5er-Weinprobe mit Vesper können Sie auf genussvolle Weise die Vielfalt der Hohenloher Rebsorten probieren und erfahren Spannendes rund um die FÜRSTENFASS-Weine und den Weinbau in Hohenlohe.

Anmeldeschluss ist am 27.3.26.