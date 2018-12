Fürstlicher Rundgang

× Erweitern Neues Schloss Stuttgart

Stuttgart ist eine farbenfrohe Stadt, in der Geschichte auf vielfache Weise atmet. Besonders die liebevoll restaurierten Bauwerke erinnern in der Innenstadt an lustige, seltsame und dramatische Ereignisse aus vielen Jahrhunderten.

Machen Sie sich auf zu einer Reise in die fürstliche Vergangenheit und lernen Sie Stuttgart von einer faszinierenden Seite voller Geschichte(n) kennen.

TREFFPUNKT: TOURISTINFORMATION I-PUNKT, KÖNIGSTRASSE 1A, DIREKT GEGENÜBER VOM HAUPTBAHNHOF, AM BEGINN DER KÖNIGSTRASSE

ENDE: SCHLOSSPLATZ

Sprache: deutsch

Mindesteilnehmerzahl: 10 Personen

Dauer ca. 2,5 Std.

rollstuhlfreundlich

DIE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG IST GLEICHZEITIG IHR TICKET!

TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!

Veranstaltungsort

Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung bzw. Buchung

70173 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 2228 123 (Buchungsservice)

info@stuttgart-tourist.de

Kontakt

Öffentliche Führung

70178 Stuttgart