Fürstliches Hofkonzert

Werke von Brandl, Neubauer, Witt, Hummel u.a.

Das charmante Bläserensemble lässt Hohenloher Musikgeschichte wieder lebendig werden. Fagottist Hans-Peter Vogel geht regelmäßig auf die Suche nach Raritäten und Unentdecktem.

Bei Recherchen fand sich so ein Sextett von Johann Evangelist Brandl, ehemals Kapellmeister in Bartenstein, das den Stempel des Königlichen Konservatoriums trug. Es stammt aus dem Nachlass von Fürst Carl Joseph zu Hohenlohe-Jagstberg, den dieser 1837 dem Fröhlichschen Musikinstitut (Vorgänger des Konservatoriums) vermacht hat. Somit erfährt das Werk eine Wiederaufführung nach rund 200 Jahren an einem originalen Schauplatz der Hohenloher Musikgeschichte. Zudem hat die FLHM noch ein Werk von Johann Nepomuk Hummel im Angebot: die Variationen über ein Thema von Abbé Vogler. Dieser wiederum traf in Kloster Schöntal mit dem legendären Franz Christoph Neubauer zusammen, der ebenfalls Kapellmeister in Bartenstein war. Außerdem gibt es noch ein Oboen-Concertino von Friedrich Witt, dem Hohenloher Beethoven aus Niederstetten.

Konzert #28