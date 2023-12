F.U.C.K. eine der bekanntesten und beliebtesten Hard´n Heavy-Coverbands Deutschlands gibt sich in Lampoldshausen die Ehre. Wir rocken mit euch in 2024 und freuen uns auf alle Warriors und Metalheads. Auf wackelnde Bretter, kalte Getränke und gute Freunde mit F.U.C.K. in der Gemeindehalle Lampoldshausen. Einlass 20:30 Uhr.