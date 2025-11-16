Frau Holle oder » Wiesen, Brote, Äpfel und Schnee »

Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, Bearbeitung: Bernard Wilbs. Mit Amelie Sturm und Tobias Escher.

Wir laden Euch ein zu einer märchenhaft musikalischen Mitspielreise in das Natur Reich von Frau Holle. Setzt mit dem Mädchen Marie das Spinnrad in Schwung, freut euch an der blühenden Blumenwiese, holt die knusprigen Brote aus dem Backofen, schüttelt die reifen knackigen Äpfel vom Baum und lasst die federweißen Schneeflocken wirbeln. Lauscht, singt und bewegt euch zur wunder-vollen Musik und erlebt das spannende fantastische Theater-Abenteuer von Goldmarie und Pechmarie, dem Hahn Kikeriki und dem Großen Zaubertor aus dem es GOLD regnet oder gar PECH?