Folkival Festival

Folkival: Donnerstag

Open Session & Irish Pup

Auch dieses Jahr gibts am ersten Folkival-Tag gleich zu Beginn ein erstes Highlight! Wer in den letzten Jahren dabei war, hat mitbekommen, dass meist nach den offiziellen Konzerten noch Instrumente geholt und legendäre Sessions, teils bis in die frühen Morgenstunden gespielt wurden. Dies wird jetzt auch Donnerstag Abend passieren. Passend zu Guinness, Cider, Whisky & Stew können alle Musikbegeisterten Ihre Instrumente bearbeiten und so unser Irish Pub mit viel Tanz und Gesang beleben.

Beginn und Einlass um 20 Uhr, Eintritt frei.

Whiskytasting

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräuter und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.

Folkival: Freitag

Paddy Schmidt & Uhu Bender

Nach mehr als 20 Jahren “on the road“ möchte Paddy Schmidt, der Frontmann von Paddy Goes To Holyhead, es lieber etwas ruhiger angehen lassen und sich auf die Bodenständigkeit der Folkmusik besinnen. Die beliebten Hits „Bound Around“, „Johnny Went To War“, „Titanic“, „Far Away“ und „Here’s To The People“, sowie die große Spielfreude von Paddy Goes To Holyhead ließ die bekanntesten Folkrocker Deutschlands in den Neunzigern ein keltisches Feuerwerk nach dem anderen abbrennen. Die Freude ist geblieben. Es gibt immer etwas zu lachen wenn Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Harmonica Mundus) und Uwe „Uhu“ Bender (Bassgitarre, Gesang) als Akustik-Duo unplugged im betagten VW-Bus auf Tour sind. Sie finden es viel spannender, sich nach dem Gig im Waschraum einzuschließen und zu lauschen, was die Fans abschließend über das Konzert einander zu sagen haben. Nein, die beiden Troubadoure brauchen keine Setlist, die ihnen das Programm vorgibt. Man ist seit Jahrzehnten aufeinander eingespielt und achtet auf die Nuancen des Musikerfreundes. Kein Konzert gleicht dem anderen; gelegentlich werden improvisierte Slapsticks eingebaut oder spontan Liedwünsche des Publikums aufgegriffen und fröhlich umgesetzt. Uhu Bender hatte diese Spielfreude in seinem früheren Leben als Tanzmucker schmerzlich vermisst. Als junger Morus Bassanus durfte er am Bass nur die tumbe Rhythmik bedienen und im schmucken Zwirn gute Miene zum schlichten Spiel machen. So lief der Alsfelder dem Paddy über den Weg und dieser erkannte die Qualitäten des „Meisters des singenden Fünfsaiters“. Nun darf der Uhu allabendlich an der Bassgitarre präludieren und auch, wenn er mitunter als „Basstölpel“ sein Licht unter den Scheffel stellt, schafft er doch mit Bravur den großen Spagat zwischen benötigter Rhythmik und raumfüllender Soloimpression am Bass. Über die musikalischen Qualitäten von Paddy Schmidt ist schon viel geschrieben worden. Kein Wunder; niemand beherrscht die synchrone Kombination von Gitarre und Mundharmonika so filigran und lässig wie er. Die unzähligen Pannen seiner oftmals kaputten Autos und seiner alten Harley haben ihn die Kunst des Erzählens gelehrt. Kaum ein Song, der unerwähnt bleibt: Sei es die Geschichte des Whiskey- Man, oder die Frage, warum in Irland der Ehering an der linken Hand getragen wird. Die bekennenden Whiskytrinker („wo soll die Stimme denn sonst herkommen?“) legen besonderen Wert auf Authentizität und Geradlinigkeit. Gitarre und Bass aus edler Wertarbeit, ein gutes halbes Dutzend von Hand geschmiedeter Mundharmonikas in Spezialstimmungen und ein schmuckloses Bühnendesign sollen das Auge des Betrachters auf die reine Leistung des Duos lenken. Da wird klanglich nichts verfälscht oder verzerrt und Paddy Schmidt fügt schmunzelnd hinzu: „Hall auf der Stimme ist ein Verbrechen an den Stimmbändern!“

Reelin' Tarkatz

Die Reelin’ TarKatz sind eine Band, die sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Spielerisch verknüpfen die vier Multiinstrumentalisten ihre musikalischen Wurzeln zu einem Klangerlebnis der besonderen Art. Ob Odenwälder Blues, whiskygetränkter Folk von den Britischen Inseln, amerikanischer Folk, stimmgewaltige Sea Shanties oder emotionale eigene Kompositionen: die Reelin‘ TarKatz sind mit ihrem, unter die Haut gehenden, vierstimmigen Gesang und den in die Füsse gehenden Arrangements breit aufgestellt und begeistern jedes Publikum; sei es in Frankfurt, der Pfalz, im Odenwald oder eben in Nürtingen.

Kieran Halpin

Mit Kieran Halpin kommt ein alter Freund zu unserm FOLKIVAL. Der irische Rockpoet hat in den letzten 38 Jahren über 20 Alben aufgenommen, eine Live-DVD und zwei Songbücher veröffentlicht. Er ist einer der aktivsten und kreativsten Singer/Songwriter der irisch-britischen Folkszene. So wurden seine Songs von verschiedensten Musikern und Bands wie Dolores Keane oder The Battlefield Band aufgenommen. Auch seine Zusammenarbeit mit dem genialen, leider viel zu früh verstorbenen Gitarristen, Chris Jones ist legendär. So ist es leicht zu verstehen, dass allein seine Alben schon ein Hörgenuss sind doch auf der Bühne läuft Kieran zur Höchstform auf. Seine intelligenten Texte verschmelzen zu einer Einheit mit dem Klang seiner akustischen Gitarre und sind längst zu seinem Markenzeichen geworden. Wir freuen uns, Ihn wieder auf der altehrwürdigen Ei-Bühne begrüßen zu dürfen.

Dan Fraser

Dan Fraser ist kein Unbekannter in Nürtingen. Hat er doch in den 90ern und Anfang der 2000er hier gelebt und in mehreren Bands gespielt. So manch einem sind vielleicht noch die ‚Jackaroo Ratbags‘ in Erinnerung. Dem Folkpublikum ist wohl eher eine Gruppe namens ‚The McMontos‘ ein Begriff; diese hat er zusammen mit Johannes Single 2002 gegründet. In seiner Heimat Ostengland spielt er weit über 100 Gigs im Jahr und gilt dort als einer der besten Sänger und Performer. Dan zu beschreiben ist nicht schwierig, Kelte mit Stimme und Witz, der Lieder und Balladen zu Geschichten macht und das Publikum auf eine musikalische Reise durch die britischen Inseln mitnimmt. Besonders seine Interpretationen nordirischer Lieder sind hervorzuheben, da ist die Gänsehaut vorprogrammiert. Aber wen wundert's bei den Genen...

Pausenprogramm: Meister Eckart

Immer wieder in den Pausen auf dem Außengelände.

Wenn man den zahlreichen Geschichten Glauben schenken kann, die man sich auf dem Rummel erzählt, betrieb Meister Eckart in früheren Tagen einen Wanderzirkus mit reisender Kuriositätenschau in siebter Generation. Daher rührt wohl auch seine fortwährende Beschäftigung sowohl mit eher abseitigen Themen wie Spiritismus, Telekinese, Gedankenübertragung, als auch mit diesseitigen Fertigkeiten wie Entfesselung oder Trickbetrug. Geradezu besessen verleibt er sich alles Wissen ein, das mit diesen Themenkreisen zu tun hat. Dieser Lebensweg führte zu zahlreichen Erfahrungen, die wenigen vergönnt sind, die man aber auch nicht jedem wünscht und die ihn lehrten, die Grenzen zwischen Licht und Schatten zu ziehen. Die Frage, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht, ist, ob er sich selbst für dieses Leben entschieden hat, oder dieses Leben ihn gefunden, ob also das Schicksal ihn geführt hat. Vordergründig wirkt Meister Eckart rückwärtsgewandt, mit einem sehnsuchtsvollen Blick in die Vergangenheit. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich genau dies jedoch als eine grundsolide Verankerung im Hier und Jetzt. Was bleibt, ist ein Gefühl des „aus der Zeit gefallen seins“ sowohl für den Künstler als auch für die ganze Show. Lassen Sie Sich ein auf Meister Eckarts Kuriositätenkabinett. Ein Ein-Mann-Wanderzirkus mit einem Kuriositätenkünstler par excellence: Direktor, Leierkastenmann, Artist, Sensationsdarsteller, Conferencier, Fakir, Schamane und Wundermann in Personalunion.

Whiskytasting

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräuter und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.

Folkival: Samstag

Daoiri Farrell Trio

Ein mehrfach ausgezeichneter Sänger und Bouzouki-Spieler, der als „Paul Brady“ seiner Generation bezeichnet wird, ein Dudelsack-Virtuose, der live bereits mit Glen Hasard, Riverdance und im irischen Croke Park vor 80.000 Menschen aufgetreten ist und ein mehrfacher Champion an der irischen Rahmentrommel – das ist das Daoirí Farrell Trio. Daori Farrel, Mark Redmond und Robbie Walsh begeistern weltweit durch stimmliche und instrumentale Meisterhaftigkeit und ihr leidenschaftliches Spiel. Der Dubliner Daoirí Farrell ist laut Dónal Lunny der bedeutendste traditionelle Sänger der letzten Jahre. Seit der Veröffentlichung seines ersten Albums „The First Turn“ in 2009 hat er eine phänomenale Entwicklung durchgemacht und sich in der Gesangsszene des Irish Folk fest etabliert – und das ganz oben. Nach der Veröffentlichung seines zweiten Albums „True Born Irishman“ in 2016 wurde der All Ireland Champion Singer Daoirí Farrell in 2017 für drei BBC Folk Awards nominiert und gewann gleich zwei dieser begehrten Auszeichnungen, als „Best Newcomer“ und für das beste Trad-Stück. Damit rückte er ins internationale Rampenlicht – er tourt seitdem weltweit und ist gern gesehener Gast auf großen internationalen Festivals. Die Presse feiert ihn begeistert – die Musikzeitschrift fRoots (Jan/Feb 17) brachte einen dreiseitigen Artikel; in Songlines wurde sein Album unter „Top of the World“ rezensiert. Seine Interpretation von „The Creggan White Hare” wurde bereits über 560.000 Mal bei YouTube abgerufen. Er hat die meisten der ganz großen irischen Musiker wie Christy Moore, Andy Irvine und Donal Lunny begleitet, die allesamt Fans sind… Anfang 2018 konzertierte er mit der Starbesetzung der berühmten Transatlantic Sessions in bedeutenden Veranstaltungsorten.

Gudrun Walther & Jürgen Treyz

Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands. Mit ihren Bands Cara und Litha touren sie regelmäßig in Europa und den USA. Jeder der beiden für sich ist ein erstklassiger Musiker, im Zusammenspiel als Duo loten sie alle Möglichkeiten aus, die sich in dieser Besetzung ergeben. Ausgezeichnet mit zwei Irish Music Awards, mehrfach mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik für verschiedene Produktionen geehrt, sind beide international gefragte Studio- und Live-Musiker und sogar eine Platin-Schallplatte haben sie für die Musik zum Hörbuch „Der Kleine Prinz“ errungen. Dazu eine humorvolle Moderation mit Reiseberichten, Skurrilem und Alltagsgeschichten aus einem Musikerhaushalt, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Darüber hinaus sind Gudrun und Jürgen schon lange Jahre Freunde des FOLKIVALs und beehren unsere Bühne regelmäßig mit den verschiedensten Formationen.

The Hoodie Crows

Seit 2012 spielen Sebastian Barwinek und Johannes Single gemeinsame Konzerte. Während diese Abende zu Beginn aus den jeweiligen Soloprogrammen bestanden und nur einige ausgewählte Stücke zusammengespielt wurden, wuchs das gemeinsame Programm nach und nach. Daher beschlossen die beiden, sich im Frühjahr 2014 zu einem genuinen Duo zusammenzufinden. Der Name ‘The Hoodie Crows’ bezieht sich einerseits auf die Nebelkrähe (Hooded Crow, bzw. in einem schottischen Märchen auch Hoodie Crow), die in der keltischen Folklore immer wieder auftaucht, und andererseits auf die übliche Bekleidung auf den diversen Bühnen: den Kapuzenpulli (engl: hoodie). Das Repertoire bewegt sich jenseits von Pub-Klischees, und 'The Hoodie Crows' bringen – in Hommage an die wilde Schönheit irischer und schottischer Landschaft – viele ruhigere Stücke zu Gehör. Natürlich kommt auch das flottere Liedgut nicht zu kurz, was, gepaart mit humoristischen und informativen Geschichten, einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend garantiert. Ihr Erstlingswerk ‚on the wing‘ wurde als eine der besten Folkveröffentlichungen 2016 geadelt und ihre wundervolle Musikmischung hat sie bereits auf große und kleine Festivals wie dem Rudolstadt-Festival, den Leverkusener Irish Days oder das Folk im Allgäu gebracht und Ihnen darüber hinaus auf ausgedehnten Tourneen in Deutschland, England, Wales und Schottland immer ein begeistertes Publikum beschert. Beim Folkival werden die zwei Kapuzenkrähen Ihr neues Album ‚two in the bush‘ vorstellen. Man darf sich also auf viel neues Material und die altbekannte lockere Art freuen, mit der sie bestimmt auch beim FOLKIVAL neue Fans hinzugewinnen werden.

The Eclectic Shed Experience

Einflüsse walisischer, englischer und osteuropäischer akustischer Musik sowie eine innige Liebe zu spanischen und afrikanischen Rhythmen… all das kombinieren Liz Crippin und Ron Savory mit ihrem Talent, durch Musik das Publikum zu bezaubern. Auch tiefe Gefühlswelten offenbaren sich bei jedem Auftritt von ‚The Eclectic Shed Experience‘. Wunderschöne Songphrasen werden mit überraschenden Gitarrenpatterns unterlegt und brennen durch Gesang und perfektem Zusammenspiel die meist selbst geschriebenen Lieder mit Gänsehauteffekt in das Langzeitgedächtnis. So wurde die Gründung dieses walisischen Duos im Jahr 2017 schon oft als fantastischer Glücksfall von der lokalen Presse gerühmt. Hauptsächlich in der walisischen Heimat unterwegs teilten ‚The Eclectic Shed Experience‘ die Bühne mit namhaften Musikern wie Martin Carthy oder Dave Swarbrick und nun machen Sie sich auf, neue musikalische Ufer weitab von Wales zu erkunden.

Pausenprogramm: Meister Eckart

Immer wieder in den Pausen auf dem Außengelände.

Wenn man den zahlreichen Geschichten Glauben schenken kann, die man sich auf dem Rummel erzählt, betrieb Meister Eckart in früheren Tagen einen Wanderzirkus mit reisender Kuriositätenschau in siebter Generation. Daher rührt wohl auch seine fortwährende Beschäftigung sowohl mit eher abseitigen Themen wie Spiritismus, Telekinese, Gedankenübertragung, als auch mit diesseitigen Fertigkeiten wie Entfesselung oder Trickbetrug. Geradezu besessen verleibt er sich alles Wissen ein, das mit diesen Themenkreisen zu tun hat. Dieser Lebensweg führte zu zahlreichen Erfahrungen, die wenigen vergönnt sind, die man aber auch nicht jedem wünscht und die ihn lehrten, die Grenzen zwischen Licht und Schatten zu ziehen. Die Frage, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht, ist, ob er sich selbst für dieses Leben entschieden hat, oder dieses Leben ihn gefunden, ob also das Schicksal ihn geführt hat. Vordergründig wirkt Meister Eckart rückwärtsgewandt, mit einem sehnsuchtsvollen Blick in die Vergangenheit. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich genau dies jedoch als eine grundsolide Verankerung im Hier und Jetzt. Was bleibt, ist ein Gefühl des „aus der Zeit gefallen seins“ sowohl für den Künstler als auch für die ganze Show. Lassen Sie Sich ein auf Meister Eckarts Kuriositätenkabinett. Ein Ein-Mann-Wanderzirkus mit einem Kuriositätenkünstler par excellence: Direktor, Leierkastenmann, Artist, Sensationsdarsteller, Conferencier, Fakir, Schamane und Wundermann in Personalunion.

Higland Games

Leider müssen wir, wirklich schweren Herzens, die Highland Games dieses Jahr absagen. Wir wissen, dass sich viele auf diese Highlight gefreut haben und möchten Euch allen sagen, dass es uns wirklich leid tut!

Whiskytasting

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräuter und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.