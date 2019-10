Forum junger Nürtinger Künstler Trio Gegenwind

Mathis Krause, Oboe Antonia Jaeger, Klarinette Demian Martin, Klavier

Mathis Krause, 1995 in Nürtingen geboren, erhielt mit fünf Jahren an der Musikschule Nürtingen seinen ersten Klavier-unterricht und mit elf Jahren den ersten Oboenunterricht. Wichtige musikalische Erfahrungen sammelte er u. a. bei Nicola Stolz, Prof. Nick Deutsch und Prof. David Walter. Er war mehrfach Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musi-ziert“. Seit 2014 studiert er bei Prof. Diethelm Jonas an der Musikhochschule Lübeck und verbrachte je ein Semester am Konservatorium Rotterdam und Porto. Mit dem Jugend-symphonieorchester der Musikschule Nürtingen, dem Nür-tinger Kammerorchester sowie dem Sinfonieorchester des Hölderlin-Gymnasiums Nürtingen bekam er die Gelegen-heit, sich solistisch vor dem Orchester zu präsentieren.

Mathis Krause ist gemeinsam mit seinen Triopartnern Antonia Jaeger und Demian Martin zu Gast: ein vielverspre-chender Abend über eine musikalische Freundschaft.